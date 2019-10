Ritrovato morto fungaiolo piacentino

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - È stato trovato morto il fungaiolo disperso da ieri pomeriggio a Fontanigorda (Genova). L'uomo, Daniele Molinari, 54 anni, residente a Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza, è stato trovato da un altro cercatore di funghi questa mattina nel bosco dietro la locanda al Valico, nella zona chiamata Lago du Bettin, nei pressi del passo del Fregarolo. La causa della morte del cercatore di funghi potrebbe essere attribuita a una caduta in un burrone. L'uomo, che viveva con i genitori, è stato trovato con una profonda ferita alla testa. Per il recupero della salma oltre ai vigili del fuoco di Chiavari è intervenuto il soccorso alpino e i carabinieri.