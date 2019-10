Mostra 'Ritratto di donna' del Correggio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 21 OTT - Arriva dal Museo Ermitage di San Pietroburgo uno dei capolavori del Rinascimento, il 'Ritratto di giovane donna' del Correggio, che sarà esposto dal 24 ottobre all'8 marzo ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. L'opera giunge in prestito in una delle terre di elezione dell'artista reggiano, a cinque secoli dalla sua esecuzione, attorno al 1520, grazie a un accordo firmato dalla città emiliana e dalla Fondazione Palazzo Magnani con l'istituzione russa.

L'esposizione consentirà anche di riprendere lo stato dell'arte sui molti aspetti ancora incerti che caratterizzano il dipinto: il nome della persona ritratta, l'interpretazione dei segni e dei simboli che la ornano, le finalità per cui fu dipinta. L'appartenenza della giovane donna a un rango elevato è dimostrata da una citazione dell'Odissea che corre lungo il bordo della tazza d'oro nelle mani della ragazza e dalla composta eleganza degli abiti, dalla sobria presenza di gioielli, dall'elaborata decorazione dell'acconciatura.