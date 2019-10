Morì in Lamborghini, Gip archivia

Il Gip del Tribunale di Bologna, Rita Zaccariello, ha archiviato il fascicolo sulla morte di Vito Rotunno, autista del presidente della Corte di Appello di Bologna, Giuseppe Colonna, deceduto in un incidente durante un giro di prova con una Lamborghini, il 17 novembre 2017.

Presidente e autista erano ospiti della Casa di Sant'Agata Bolognese e stavano facendo un giro di prova, su auto messe a disposizione dall'azienda. Quando Rotunno si schiantò contro un tir, Colonna si trovava su un altro bolide.

Nei mesi scorsi il pm Antonello Gustapane aveva chiesto per la seconda volta di archiviare il fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e l'avvocato Emilio Paolo Rogari, difensore della vedova di Rotunno, Anna Maria Di Muzio, si era opposto come aveva già fatto in precedenza. "Mi riservo di parlare con la mia assistita - ha detto l'avvocato Rogari - per valutare ogni ulteriore e più ampia azione".