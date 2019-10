Mihajlovic in ospedale prosegue terapie

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è rientrato in mattinata nel reparto di Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola, per la prosecuzione del programma di terapia cui è sottoposto. Lo conferma il policlinico. E' il terzo ricovero per il tecnico serbo, che da luglio sta combattendo la leucemia. Le condizioni del paziente sono ritenute "molto buone" da parte dei sanitari.