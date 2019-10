Auto fuori strada, morto bimbo di 3 anni

Un bimbo di tre anni è morto in mattinata a Castione Marchesi di Fidenza (Parma), in un incidente stradale. Il piccolo era a bordo dell'auto guidata dalla madre trentenne quando la vettura, imboccando la rampa di accesso a un cavalcavia, è uscita di strada ribaltandosi nel canale sottostante. Il bimbo è stato soccorso da 118 e Vigili del Fuoco e trasportato in condizioni disperate all'ospedale Vaio di Fidenza dove però è deceduto. La mamma è rimasta ferita in modo lieve.