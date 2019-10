Allerta temporali zone occidentali E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Allerta 'gialla' per temporali e criticità idraulica, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, nelle zone collinari del Modenese, Reggiano, Parmense e Piacentino. A disporla l'Arpae e l'agenzia regionale per la Protezione Civile.

Nel dettaglio, per la giornata di domani - spiega una nota - si prevede "un flusso di correnti umide ed instabili sud occidentali che interesserà la parte centrale ed occidentale della regione con precipitazioni a carattere di rovescio e o temporali organizzati. I fenomeni saranno più probabili nelle macroaree dei bacini emiliani occidentali e della bassa collina emiliana occidentale e sono previsti in rapido esaurimento nella seconda parte della giornata. La criticità idrogeologica si riferisce al solo reticolo dei corsi minori".