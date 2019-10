Sotto controllo 4 casi scabbia R. Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 OTT - "Il problema esiste, ma ci sono tutti i presupposti per dire che la situazione è sotto controllo". La dottoressa Cristina Marchesi, direttrice sanitaria dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, rassicura sui quattro casi di scabbia (acariasi) che si sono riscontrati tra il personale sanitario del reparto di Medicina II dello stesso nosocomio. Fonte del contagio è stato verosimilmente un paziente ricoverato nei mesi scorsi, successivamente deceduto per gravi patologie. Le quattro persone colpite sono state immediatamente sottoposte a controlli, in qualche caso a profilassi o a riposo.

"La parola fine ce l'avremo tra sei settimane, tanto dura il periodo di incubazione. Stiamo lavorando in modo intenso per evitare che la situazione possa peggiorare. Ma niente paura, non si muore di scabbia", evidenzia la Marchesi.