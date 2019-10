Edilizia acrobatica per Torre Asinelli

(ANSA) - BOLOGNA, 19 OTT - Intervento di restauro e manutenzione 'acrobatico' per la Torre degli Asinelli di Bologna. Dal 21 al 25 ottobre la torre resterà chiusa al pubblico per piccoli lavori alla cella campanaria e al parafulmine predisposti dal Comune di Bologna e Bologna Welcome, in accordo con la Soprintendenza.

Queste attività saranno eseguite da operatori specializzati in interventi acrobatici, che interverranno muovendosi grazie a delle funi così da evitare l'uso di una piattaforma elevatrice e l'impatto che questa struttura mobile avrebbe procurato sulla viabilità delle strade intorno al monumento lasciando libera la vista della Torre.

Nel dettaglio la cella campanaria verrà restaurata nella parte esterna della facciata, eliminando piccoli elementi deteriorati dal vento e nella parte interna implementando l'impianto elettrico e illuminotecnico per valorizzare il monumento mentre verrà effettuata la manutenzione del parafulmine per migliorare la capacità di scarica a terra nella massima sicurezza.