Sindaco Imola, vicino ritorno di Vasco

(ANSA) - BOLOGNA, 18 OTT - Si avvicina il ritorno di Vasco Rossi in concerto a Imola, dove il rocker di Zocca manca da quindici anni dopo le esibizioni live all'autodromo cittadino nel 1998, 2001 e 2005. A lanciare la volata al cantante è la sindaca imolese, Manuela Sangiorgi, dopo che lo stesso Blasco, nelle scorse ore, ha preannunciato, online, l'intenzione di suonare nuovamente all'interno del circuito romagnolo. "La splendida anticipazione divulgata mezzo social network da Vasco Rossi nella serata di ieri - osserva la prima cittadina - sdogana in modo pubblico e concreto quella che è una lunga trattativa, tutt'ora in corso, con il promoter dell'artista per il suo ritorno ad Imola a distanza di tre lustri dall'ultima esibizione nella cornice del nostro autodromo 'Enzo e Dino Ferrari'. Le parole di Vasco - prosegue Sangiorgi - lasciano intendere che la direzione intrapresa è quella giusta e che, con ogni probabilità, la mediazione in corso ha imboccato il rettilineo finale".