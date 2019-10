Ragazza di 22 anni muore in ospedale

(ANSA) - MODENA, 18 OTT - Una ragazza di 22 anni, residente in provincia di Modena, è morta la notte scorsa nel reparto di Rianimazione dell'ospedale civile modenese di Baggiovara. Il fatto è riportato in una nota diffusa dall'azienda ospedaliero universitaria di Modena. La paziente "proveniva dall'Ospedale di Sassuolo, ove nei giorni scorsi era stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Previ contatti tra i professionisti - spiega sempre l'azienda ospedaliero universitaria - nella tarda serata di giovedì 17 ottobre la paziente era stata trasferita presso l'Ospedale Civile di Baggiovara per essere sottoposta ad approfondimenti diagnostici radiologici. Purtroppo, nonostante l'attivazione di tutti gli specialisti e le procedure necessarie per la gestione del caso, dopo repentino aggravamento e pur a fronte della tempestiva attivazione di tutte le misure rianimatorie, la giovane donna è deceduta nelle prime ore di questa mattina". I medici hanno segnalato il caso alla procura della Repubblica presso il tribunale di Modena.