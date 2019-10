Politano, con Sassuolo partita speciale

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Una partita speciale, ho vissuto lì tre anni bellissimi. Mi hanno lanciato, ho esordito in Europa".

Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Matteo Politano, a due giorni dalla gara con il Sassuolo, sua ex squadra. "Abbiamo vissuto bellissime emozioni, li ringrazierò sempre - ha aggiunto Politano a Dazn - La stagione per noi è iniziata bene, all'inizio ci siamo ambientati al nuovo allenatore e al nuovo sistema ma i risultati sono dalla nostra parte, dobbiamo continuare su questa strada. Il mio ruolo? Parto meno dall'inizio, devo essere bravo a farmi trovare pronto quando il mister mi chiama. Con Conte ho un bel rapporto, è diretto e ti dice le cose come stanno". Politano ha commentato poi l'infortunio di Sanchez: "Dispiace, quando perdi un compagno importante per mesi, anche a livello numerico, può pesare. Ma abbiamo ragazzi della Primavera bravi, siamo tranquilli".