Inter, risentimento muscolare per Sensi

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Nuovo problema muscolare per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto a risonanza magnetica di controllo dopo aver accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di ieri: gli esami hanno evidenziato un risentimento del muscolo psoas. Le condizioni di Sensi, che stava rientrando in gruppo dopo l'elongazione dell'adduttore procuratasi durante Inter-Juventus, saranno rivalutare nei prossimi giorni: a forte rischio la sua presenza per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund di mercoledì prossimo.