Gp Giappone: Rossi, non è andata male

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Ho fatto un buon giro e sono tra i primi 10, questo è molto importante perché sembra che domani il tempo sarà brutto. Per il resto, non è stato poi così male. Il mio ritmo è abbastanza buono". Valentino Rossi, quinto tempo nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Motegi dove domenica si correrà il Gp del Giappone di MotoGp, è moderatamente soddisfatto: "Alla fine abbiamo cercato di risparmiare un po' di tempo per attaccare, perché le previsioni per domani sono pessime. Sfortunatamente, abbiamo avuto un problema con i freni della prima moto, quindi abbiamo dovuto togliere le gomme e metterle sulla seconda moto, che era stata impostata in modo leggermente diverso. Come sempre - aggiunge il nove volte iridato - dobbiamo capire le gomme, perché molti piloti usano anche sulla parte posteriore la morbida, che sembra un po' più veloce. Vedremo. Dobbiamo continuare a lavorare, ma il mio ritmo è abbastanza buono e il primo giorno è stato abbastanza positivo".