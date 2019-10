Al via a Bologna master in giornalismo

(ANSA) - BOLOGNA, 18 OTT - La più alta percentuale di studenti promossi all'esame di abilitazione (oltre il 90%) e una nuova sede nel complesso di Santa Cristina voluta e pensata per le esigenze di chi riceverà dal biennio una preparazione a 360 gradi per diventare un giornalista professionista. Forte di queste credenziali ha preso il via la nuova edizione del Master in giornalismo dell'Unibo. "Formiamo professionisti seri che ci garantiranno la serietà delle notizie che leggeremo" ha detto durante la cerimonia di inaugurazione, tenuta a palazzo Marescotti, il direttore del master, Fulvio Cammarano. "Per questo i nostri insegnanti sono animati da una grande passione assieme a un forte senso di responsabilità".

Alla presentazione ha preso parte anche il prorettore dell'Alma Mater, prof. Mirko Degli Esposti, che ha ricordato il grande impegno messo in campo per la realizzazione di un percorso formativo così completo.