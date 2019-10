Moto: Marquez campione ma ha ancora fame

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Ha già conquistato l'ottavo mondiale, ma Marc Marquez lo ha detto alla vigilia del Gp del Giappone: sul circuito di proprietà della Honda, la sua scuderia, il pilota spagnolo vuole festeggiare il titolo MotoGp con un trionfo.

Vista la superiorità nel campionato (con 9 vittorie già in bacheca), Marquez si candida a un'altra vittoria. Se in MotoGp la lotta per il titolo è chiusa, nelle altre 2 categorie le ultime 4 gare saranno decisive per la corsa iridata. In Moto2 c'è un altro Marquez al comando - Alex, il fratellino di Marc - che prova a dare una spallata al mondiale: ha 40 punti di vantaggio sul secondo, Augusto Fernandez, ed è favorito per il successo a Motegi. Secondo Snai il successo in casa del campione del mondo Marquez è a 1,85, seguito da Dovizioso (5,50). Stessa quota anche Maverick Viñales (3 podi nelle ultime 4 gare) e Fabio Quartararo a caccia di un risultato che gli dia matematicamente il titolo di rookie dell'anno. Distanziato Valentino Rossi (a 15), preceduto da Alex Rins della Suzuki, a 10,00.