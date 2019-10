Blitz in aeroporto, 'Boycott Turkey'

Blitz questa mattina da parte di una cinquantina di esponenti dei collettivi e dei centri sociali bolognesi all'aeroporto Marconi per protestare contro la compagnia aerea Turkish Airlines e condannare ogni accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. Gli attivisti hanno esposto uno striscione ('Boycott Turkey') davanti ai banchi del check in della compagnia di bandiera con l'intenzione di bloccare i voli. Sul posto è presente la Digos. I manifestanti, secondo la polizia, sarebbero già usciti dal Marconi continuando la protesta all'esterno. Un volo per Instanbul ha avuto un ritardo di 50 minuti.

I centri sociali Labàs e Tpo hanno annunciato che Facebook ha oscurato le loro pagine social.