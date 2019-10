Festival della Cultura Tecnica al via

(ANSA) - BOLOGNA, 16 OTT - Al via domani a Bologna e nelle altre otto province dell'Emilia-Romagna il 'Festival della Cultura tecnica'. In programma fino al 18 dicembre la rassegna punta a promuovere la cultura tecnica e scientifica attraverso 500 appuntamenti.

Al centro della sesta edizione del Festival il tema 'Tecnica e genere - Contrasto al gap di genere in ambito tecnico e scientifico' che sarà affrontato con una serie di iniziative volte a combattere gli stereotipi che ostacolano le ragazze nella scelta di percorsi scolastici, formativi e professionali dell'area 'Steam', ossia scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Durante i due mesi della manifestazione spazio a laboratori per bambini e ragazzi, percorsi per insegnanti, Open Day aziendali, dibattiti, presentazioni di progetti così da presentare al pubblico tutti i canali e gli indirizzi dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale e promuovere una maggiore consapevolezza dell'importanza della tecnica e della scienza nella quotidianità.