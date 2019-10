Incidente sulla A1 nel tratto reggiano

Un incidente autostradale che ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture si è verificato stamattina alle 9 all'altezza del chilometro 135, sulla A1 Milano-Napoli, in direzione nord e ha reso necessaria la chiusura dell'autostrada con pesanti ripercussioni sul traffico. Non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti comunque i soccorsi, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di Tronco Bologna di Autostrade per l'Italia. Il tratto fra Reggio Emilia e Campegine Terre di Canossa è rimasto chiuso per circa due ore.

Alla riapertura si sono accumulati diversi chilometri di coda sul medesimo tratto.