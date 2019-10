Ghirri e Samugheo a 'ColornoPhotoLife'

(ANSA) - PARMA, 15 OTT - 'L'effimero e l'eterno' è il tema della decima edizione di ColornoPhotoLife, festival fotografico in programma dal 18 al 20 ottobre alla Reggia di Colorno. Tra gli eventi principali la mostra 'Luigi Ghirri, Giovanni Chiaramonte. Ultima bellezza', che presenta una selezione di foto conservate negli archivi Csac, Centro studi e Archivio della comunicazione dell'Università di Parma. Di Ghirri sarà esposta per la prima volta una selezione delle stampe scelte nel '91 per il progetto 'Viaggio dentro un antico labirinto', nato dalla proposta di Arturo Carlo Quintavalle di realizzare insieme un volume concepito come una lettura del paesaggio italiano.

Ci sarà anche la mostra di Chiara Samugheo 'Celebrità', con settanta foto che ritraggono volti e atteggiamenti di attori, registi, scrittori e personaggi dello spettacolo tra fine anni '50 e metà anni '80. Tra le iniziative a margine, la mostra 'The bright side of the moon - fotografie vintage dagli archivi Nasa', per celebrare i 50 anni dello sbarco sulla Luna.