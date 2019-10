Beethoven di Savall a Ferrara e Reggio

(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - Jordi Savall inaugurerà il 16 e 17 ottobre le stagioni concertistiche di Ferrara Musica e del Teatro Valli di Reggio Emilia con un programma interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, in occasione del 250/o della nascita del compositore di Bonn che ricorre l'anno prossimo.

Assieme all'ensemble Le Concert de Nations, Savall dirigerà le celeberrime Sinfonie N. 3 e N. 5, parti di un più ampio progetto europeo, "Beethoven Académie 250", che il direttore spagnolo ha concepito in un percorso artistico e formativo che affianca professionisti di lunga esperienza e giovani musicisti.

L'orchestra, che usa solo strumenti d'epoca, si compone del nucleo centrale di Le Concert des Nations (che nel 2019 festeggia 30 anni di vita), e di giovani strumentisti appositamente selezionati. Il lavoro organizzato in 'Accademie', periodi di studio, prove e approfondimento degli aspetti interpretativi, si sviluppa nella prospettiva critico-filologica di cui Savall è uno dei caposcuola.