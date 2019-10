Lamborghini, Huracan supera Gallardo

(ANSA) - BOLOGNA, 14 OTT - Nuovo record per Automobili Lamborghini grazie al suo modello V10: in cinque anni sono uscite dallo storico stabilimento di Sant'Agata Bolognese 14.022 Huracán. Un primato produttivo se paragonato al modello precedente, la Gallardo, prodotta in 14.022 esemplari nel doppio degli anni per il suo intero ciclo vita, dal 2003 al 2013.

La gamma Huracán ha debuttato nel 2014 nella versione Coupé, seguita dalla Spyder, dalle versioni a trazione posteriore, e dalla Performante nel 2017 e Performante Spyder nel 2018, capace di far segnare tempi record in varie occasioni. All'inizio del 2019 è stata introdotta la nuova Huracán EVO nelle versioni Coupé e Spyder con motore V10 di nuova generazione, dotata di sofisticate soluzioni aerodinamiche e di avanzati sistemi di controllo della dinamica di guida. L'esemplare con numero di telaio 14.022 è una Huracán EVO coupé di colore Grigio Titans opaco, destinata al mercato coreano.