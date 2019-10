Gp Giappone: Leclerc perde una posizione

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Gli stewards della Fia hanno deciso di penalizzare il ferrarista Charles Leclerc dopo aver esaminato il contatto con la Red Bull di Max Verstappen e gli eventi successivi. In totale, al monegasco sono stati inflitti cinque secondi di penalità per l'episodio alla curva due e dieci per essere rimasto in gara con l'ala anteriore danneggiata. I 15 secondi totali lo fanno scalare alla settima posizione in classifica, mentre in sesta sale Daniel Ricciardo con la Red Bull.