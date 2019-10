Teatro, 'Premio Riccione', 5 i finalisti

Individuati i finalisti del 55/o 'Premio Riccione per il Teatro', concorso dedicato ai testi teatrali in lingua italiana o in dialetto non ancora rappresentati in pubblico. A contendersi il più antico riconoscimento italiano per la drammaturgia sono 5 autori: Emanuele Aldrovandi con 'La morte non esiste più'; il duo Elvira Frosini-Daniele Timpano con 'Ottantanove'; Christian Gallucci con 'La vita delle piante'; Tatjana Motta con 'Notte bianca' e Renato Sarti con 'Il rumore del silenzio'.

Il vincitore sarà proclamato domenica 3 novembre allo Spazio Tondelli di Riccione. Alla cerimonia parteciperanno i componenti della giuria, presieduta da Fausto Paravidino e composta da Renata M. Molinari, Claudio Longhi, Isabella Ragonese e Graziano Graziani.