Imprenditore aggredito, è grave

Un imprenditore piacentino, Giorgio Corcagnani, 67 anni, noto nella zona per essere da anni il presidente della squadra di calcio del Vigolo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 'Maggiore' di Parma a seguito di una violenta aggressione subita giovedì sera nella sua azienda a Casoni di Gariga, nel comune di Podenzano. Sarebbe stato aggredito alle spalle e colpito al capo con un bastone di legno, cadendo a terra svenuto. L'aggressore gli avrebbe poi sottratto il portafogli (contenente circa 1.500 euro tra contanti e assegni, oltre ai documenti) custodito nella tasca posteriore dei pantaloni per poi darsi alla fuga. Ripresi i sensi, Corcagnani ha chiesto aiuto a un passante ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Piacenza. E' stato poi trasferito a Parma in considerazione della gravità delle sue condizioni e della possibile necessità di un intervento chirurgico. Dell'accaduto si stanno occupando i Carabinieri di San Giorgio Piacentino.