Parmigiano 'fake' a fiera in Germania

Falso Parmigiano Reggiano scovato alla fiera Anuga di Colonia, appuntamento mondiale sull'alimentare. Lo segnala il Consorzio di tutela del Parmigiano che ha denunciato l'episodio alle autorità tedesche che sono intervenute per il sequestro.

Si tratta di due prodotti con denominazioni evocative ('Parmesan') rispetto a quelle in uso esclusivo al formaggio emiliano, scoperti sui banchi della maggiore manifestazione al mondo dedicata al 'food&beverage' con oltre 8mila espositori e 165mila visitatori. "Non è la prima volta - afferma il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli - che un Parmesan viene esposto in una fiera internazionale così importante".