Accusato di molestie a una disabile

Un autista di autobus 60enne è indagato per violenza sessuale su una disabile. Stando alle accuse, l'avrebbe molestata durante il trasporto sul mezzo per disabili di una ditta privata per la quale lavora. Si è svolto nei giorni scorsi in Tribunale a Piacenza l'incidente probatorio per analizzare il cronotachigrafo del bus, per stabilire se dai dati emerga la conferma della sosta durante la quale l'uomo, secondo il racconto della vittima (sentita in audizione protetta), l'avrebbe fatta oggetto delle molestie. Gli atti, adesso, torneranno al pm che dovrà chiudere l'indagine.