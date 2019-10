Ciclista muore nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 10 OTT - Un ciclista sessantenne è morto sul colpo a Cosina di Faenza, nel Ravennate, dopo essere stato falciato verso le 10 sulla via Emilia, vicino l'incrocio con via Carbonara, da un'auto guidata da un coetaneo. Quest'ultimo è stato poi portato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Non è escluso che alla base dell'incidente vi possa essere stato un malore dell'automobilista, che viaggiava nella stessa direzione del ciclista. Di fatto la vettura, un'Audi Q5, ha terminato la sua corsa contro un guard rail solo dopo diverse centinaia di metri: l'uomo al volante, è stato trovato incosciente. Sul posto oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri.