Ferrarini lancia Italianfoodphilosophy

Ferrarini punta sull'export e lancia l'italianfoodphilosophy, concetto espresso nell'intera sua gamma di prodotti, fiore all'occhiello del Made in Italy. Con questa operazione l'azienda ha riscosso un notevole successo alla fiera Anuga di Colonia, la più importante manifestazione mondiale sull'alimentare, dove ha presentato anche due nuovi prodotti: il prosciutto cotto e il prosciutto crudo "Big Storico".

"Abbiamo riscosso un grande interesse, oltre che dai nostri clienti tradizionali, da buyer di paesi in cui non siamo ancora presenti in modo capillare e questo è un segnale importante", ha commentato Lisa Ferrarini.

Il Gruppo Ferrarini continua la sua crescita all'estero. Oggi è presente in 34 paesi ed è tra i leader di mercato nel food made in Italy di qualità in Giappone, USA, Svizzera, Spagna, Hong Kong e in importanti Paesi del Sud Est Asiatico come Singapore e Thailandia.