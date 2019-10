Regionali, Borgonzoni: 'Scossone se vincessi in E-R'

Se alle elezioni regionali del prossimo gennaio "il centrodestra vincesse in Emilia, ci sarebbe uno scossone fortissimo". Lo afferma la ex sottosegretaria ai Beni Culturali e possibile candidata leghista, Lucia Borgonzoni, in un'intervista a Qn richiamata in prima pagina. "È chiaro che non è una partita semplice. Ma è la prima volta nella storia in cui possiamo vincere", dice Borgonzoni riferendosi sempre alle elezioni in Emilia Romagna. E aggiunge: "Ce lo dicono le Europee, e ce lo dice l'ultimo sondaggio Swg del 7-14 settembre: la nostra coalizione è avanti". Fra i temi della campagna elettorale leghista, annuncia Borgonzoni, ci sarà la sanità. "L'Emilia cerca di vendersi come un modello di buona sanità: ma tutto sta in piedi grazie alla buona volontà di medici e infermieri che lavorano assai più del dovuto. La giunta Bonaccini ha tagliato tantissimo, lasciando scoperti interi territori", spiega l'ex sottosegretaria.