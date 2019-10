Bologna celebra il 'compito' di Mozart

(ANSA) - BOLOGNA, 9 OTT - L'Accademia Filarmonica di Bologna ha inaugurato la nuova Sala del compito di Mozart all'interno di Palazzo Carrati, sede storica dell'istituzione, dove è esposto il manoscritto redatto il 9 ottobre 1770 dal quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart, insieme ai principali documenti ed oggetti legati alla vicenda. Il superamento della prova d'esame consentì a Mozart di essere aggregato alla storica istituzione bolognese e di ottenere l'ambito titolo di "Maestro Compositore". La sala è stata inaugurata da Loris Azzaroni, presidente dell'Accademia Filarmonica, e da Romano Vettori, archivista dell'Accademia.

"L'inaugurazione della Sala del compito di Mozart - ha detto - dà avvio, in anteprima, alle celebrazioni per il 250/o anniversario dall'aggregazione di Mozart all'Accademia Filarmonica che si svolgeranno nel corso del 2020. L'Accademia fu protagonista assoluta di quel primo viaggio in Italia che Mozart intraprese col padre, grazie all'esame che sostenne in questo palazzo".