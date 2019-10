Vino e spiritualità verso Santiago

(ANSA) - BOLOGNA, 8 OTT - In viaggio lungo il Cammino di Santiago per raccontare l'itinerario a piedi più famoso del mondo da un punto inedito: quello dei vini. È l'idea di due romagnoli, Simone Rosetti e Francesco Antonelli, che dal 30 settembre stanno camminando verso Compostela: il primo è un imprenditore e sommelier di diverse attività di ristorazione sotto il marchio Romagna Gourmet, il secondo è una guida turistica e scrittore con all'attivo due libri di narrativa di viaggio sul tema vitivinicolo.

La coppia ha deciso di toccare le tappe del cammino che si caratterizzano per la presenza di vigne e coltivazioni naturali e biologiche. Dall'esperienza nascerà un libro, 'Con il calice in cammino - Destinazione Santiago'.