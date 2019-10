Minaccia moglie davanti a carabinieri, arrestato

Pur davanti ai Carabinieri non ha esitato a inveire contro la propria moglie minacciandola di morte e tentando di aggredirla fisicamente. Protagonista della vicenda - andata in scena ieri a Montescudo-Montecolombo, nel Riminese - un uomo di 41 anni arrestato dai militari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Agli agenti - intervenuti nell'abitazione della coppia dove era stata segnalata una lite - la donna ha rivelato una situazione di disagio e paura protratta, a suo dire, da diverso tempo. Giunti nella stazione dei Carabinieri gli animi dei due coniugi si sono nuovamente 'scaldati' tanto che il 41enne incurante della presenza degli uomini del'Arma ha inveito e minacciato di morte la consorte cercando di aggredirla. Arrestato, l'uomo è stato condotto nel carcere di Rimini. Sono in corso indagini finalizzate a accertare le eventuali violenze subite dalla donna.