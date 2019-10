Scontro tra auto e autocisterna sulla tangenziale di Bologna, feriti

Pesanti rallentamenti alla circolazione si sono registrati in tangenziale a Bologna a causa di un incidente che, intorno alle 18.50, si è verificato all'altezza dell'uscita 12 in carreggiata nord. Per cause ancora da chiarire e al vaglio della Polizia stradale, si sarebbe verificato uno scontro tra tre auto e un'autocisterna che trasportava alcol per uso alimentare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con due squadre. Una volta messa in sicurezza l'area dell'incidente, hanno estratto i conducenti e i passeggeri a bordo dei veicoli coinvolti. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale. Per consentire le operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico la carreggiata nord.