Malagò vedrà sindaci Bologna e Firenze

(ANSA) - BOLOGNA, 7 OTT - Il Coni ha convocato per il 22 ottobre a Roma i sindaci di Bologna e Firenze per discutere del progetto di candidatura olimpica congiunta per i Giochi del 2032. A darne notizia è stato il primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, in un post su Facebook. La lettera del presidente Giovanni Malagò è arrivata in mattinata.