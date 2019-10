Ovazione per Mihajlovic al Dall'Ara

(ANSA) - BOLOGNA, 6 OTT - Ovazione per Sinisa Mihajlovic, al momento dell'ingresso in campo. Confermate le indiscrezioni che volevano il tecnico in panchina per Bologna-Lazio., il tecnico serbo è entrato in campo per ultimo e i presenti allo stadio si sono alzati per tributargli un lungo applauso e cori. Mihajlovic ha ringraziato battendosi la mano sul petto, poi si è diretto verso la curva biancoceleste per salutare anche i tifosi laziali.