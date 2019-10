Moto fuori strada, morto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 6 OTT - Un 49enne di origine tunisina, Afi Fahem Ben Mohamed, è morto questa mattina per le ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 10 a Savazza, frazione di Monterenzio sulle colline di Bologna. L'uomo che viaggiava in sella ad una moto Yamaha R6 percorrendo via Idice, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto, avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe poi finito fuori strada contro un palo. Il motociclista, residente a Medicina, è stato immediatamente soccorso dal 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare.