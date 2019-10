Semplici, comincio a vedere la mia Spal

(ANSA) - FERRARA, 5 OTT - Leonardo Semplici non poteva scegliere occasione migliore per ridare vento alle vele spalline. "Abbiamo dato una risposta importante, i ragazzi hanno fornito una prestazione sopra le righe. La squadra è stata brava nelle due fasi: in attacco e nelle coperture preventive. In dieci abbiamo sofferto in blocco", ha detto il tecnico dei ferraresi, premiato dalla società prima del match con il Parma per le duecento panchine biancazzurre.

"Non abbiamo prestato il fianco al loro contropiede: si comincia a intravedere la mia squadra, quella che vorrei vedere tutte le domeniche. Furore, personalità e qualità tecnico-agonistiche che i ragazzi hanno. Si può parlare di gara della svolta? Diciamo un passo importante, si inizia a scorgere quanto lavoro è stato fatto in questi mesi", ha aggiunto.