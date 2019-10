Regionali, Sassoli: 'Fronte largo contro Salvini'

"Bisogna avere grande unità, un largo fronte contro Salvini e la destra". Così ha risposto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a una domanda sull'alleanza tra Pd e M5s in vista delle Regionali: "Già è stata riproposta in Umbria e mi sembra sia un buon quadro", ha detto. Per Sassoli, che ne ha parlato a margine di un incontro in piazza Nettuno a Bologna, "è una destra che non ha visione, abbiamo capito che anche in Europa potrebbe marginalizzare il nostro Paese. Bisogna guardare a questa stagione con grande fiducia".