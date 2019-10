De Micheli: 'Passante sarà sbloccato'

Il Passante di Bologna, l'opera per 'alleggerire' il nodo viario locale del capoluogo emiliano, sarà la prima opera ad essere sbloccata. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, intervistata da Maria Latella su Sky Tg24.

L'ultimo progetto per il Passante bolognese è quello individuato dagli enti locali a marzo, la cosiddetta opzione 'A evoluta', che comporta la realizzazione della corsia d'emergenza nel tratto urbano dell'A14, il potenziamento della tangenziale con la realizzazione di una terza corsia dallo svincolo 3 al 13 con un breve tratto a 4 tra il 6 e l'8 in carreggiata sud e tra l'8 e l'immissione in A13 in quello nord.