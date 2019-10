Tortellini, Modena spinge su Igp ma divisa su pangrattato

Mentre a Bologna si discute sul ripieno di pollo al posto della tradizionale farcia a base di maiale per il tortellino, Modena spinge per il riconoscimento Igp della pietanza, ma anche in questo caso c'è un ingrediente che "divide": il pangrattato.

Ieri, riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, il presidente della Camera di Commercio di Modena, Giuseppe Molinari, ha annunciato l'intenzione di portare il tortellino di Modena a Bruxelles per chiedere l'Indicazione geografica protetta. Tuttavia c'è divisione su una modifica al disciplinare. Da un lato chi rappresenta la produzione industriale modenese vorrebbe inserire il pangrattato, che permetterebbe di avere un prodotto meno costoso e tempi più rapidi. I pastifici tradizionali invece non ci stanno e difendono il disciplinare tradizionale. Nei mesi scorsi le parti si sono incontrate, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria, ma un accordo su quale tortellino proporre per l'Igp ancora non c'è.