Ristoratori a TripA., recensiamo clienti

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Nove ristoratori su dieci vorrebbero recensire i clienti su TripAdvisor, il portale di viaggi che raccoglie, solo in Italia, oltre 30 milioni di recensioni di 262.564 ristoranti, per rendere bilaterale il sistema di valutazione dell'esperienza e tutelare i locali dall'utenza ritenuta meno gradevole e poco civile dagli operatori del settore. E' quanto emerge, si legge in una nota, da un sondaggio condotto dall' agenzia di marketing 'RistoratoreTop' su un campione di 200 imprenditori selezionati su scala nazionale e intervistati durante il Food Marketing Mastery in corso a Bentivoglio, alle porte di Bologna.

L'indagine, svolta per analizzare il rapporto tra gli esercenti e i siti web che permettono di recensirne l'attività, fotografa un settore che considera TripAdvisor un "sito di recensioni estremamente utile nel processo di scelta di un ristorante".