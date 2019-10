Musica: 'Paradiso suite' a San Lazzaro

Continuare a investire per avvicinare la musica di qualità ad un pubblico diverso, intergenerazionale e in spazi non convenzionali. Così l'Arci San Lazzaro di Savena ha presentato la seconda edizione di 'Paradiso suite', quattro concerti (dal 7 ottobre al 25 novembre) nella Sala Paradiso, che vanno dal classicismo alle contaminazioni con generi e movimenti artistici musicali contemporanei, dal rock al jazz. La rassegna aprirà il 7/10 con il Novecento francese di Debussy, con Marco Ignoti clarinetto e Stefano Malferrari pianoforte. Al contempo, il 28 ottobre spazio alle musiche di Haydn con l'Orchestra Camerata del Titano. Si passerà poi per Frank Zappa, un genio del rock che amava e frequentava il blues e la musica classica, le sperimentazioni e le canzoni pop con il concerto del 18/11 con Marco Dalpane pianoforte e Vincenzo Vasi voce e theremin. L'ultimo sarà il 25/11 con il quartetto LeTrain Bleu con proprie composizioni, tra Novecento francese, jazz e classicità.