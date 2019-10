Labirinto Masone, due giorni sul bambù

(ANSA) - PARMA, 3 OTT - Due giorni interamente dedicati al bambù, pianta dalle mille virtù, in un luogo che ha proprio nel bambù uno dei principali motivi di originalità: è 'Under the bamboo tree', in programma il 5 e 6 ottobre al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma).

La manifestazione - organizzata in collaborazione con Landscape Festival-I Maestri del Paesaggio, Aib (Associazione Italiana Bambù) e Isia (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze) - sarà aperta da un ciclo di conferenze con esperti internazionali e con la curatela scientifica dell'architetto Mauricio Cardenas Laverde: si esploreranno i numerosi utilizzi del bambù in diversi ambiti, dall'architettura all'interior design, dalla decorazione alla decarbonizzazione.