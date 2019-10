Scontro tra mezzi pesanti su A14, disagi

Disagi alla circolazione, in mattinata, sull'autostrada A14 a causa di un incidente tra Valle del Rubicone e Cesena, all'altezza del chilometro 102 in direzione Bologna. Intorno alle 5.30 il tratto autostradale è stato chiuso in seguito allo scontro - avvenuto alle 5 - tra mezzi pesanti che ha determinato il lieve ferimento dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Nel sinistro due autotreni si sono tamponati - uno era carico di kiwi, l'altro di radicchio - e parte della merce trasportata si è rovesciata sull'asfalto. In seguito all'urto uno dei due autotreni si è ribaltato finendo contro il guardrail che separa i sensi di marcia e parte del carico si è rovesciato anche sull'altra corsia. Sul posto i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade.

Il tratto di A14, temporaneamente chiuso in direzione Bologna, è stato riaperto verso le 9.30 con il transito su due corsie e 6 chilometri di coda tra Rimini Nord di Valle Rubicone in direzione Bologna.