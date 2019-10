Parma-Berceto 100 anni esordio E.Ferrari

(ANSA) - PARMA, 2 OTT - Nell'anniversario dei primi 100 anni dalla corsa di Enzo Ferrari, la scuderia Parma Auto Storiche celebra una classica gara dell'automobilismo nata nel 1913 e vinta da piloti come Giuseppe Campari, Antonio Ascari, Luigi Villoresi, Giovanni Marsaglia. Enzo Ferrari, nel 1919, poco più che ventenne, scelse la Parma-Poggio di Berceto come esordio nel mondo delle competizioni, sedendo al volante di una vettura della storica casa automobilistica Cmn. Arrivò undicesimo assoluto e quarto di Categoria.

L'edizione 2019 della Parma-Poggio di Berceto si disputerà in due tappe. Prenderà il via alle 13.30 di sabato 5 ottobre dalla Rocca di Sala Baganza e si snoderà su un percorso di 110 chilometri, con 52 prove di regolarità. La seconda tappa comincerà domenica 6 dal Teatro Regio di Parma con la prima vettura al via alle ore 9.31. Saranno affrontate 48 prove di regolarità.