Il Bologna Calcio compie 110 anni

Domani, 3 ottobre, il Bologna Calcio compirà 110 anni. Per festeggiare l'importante ricorrenza, il club darà il via alle celebrazioni con l'inaugurazione di una serie di mostre dedicate alla sua storia, prima di veder scendere in campo le leggende rossoblù contro quelle del Real Madrid in una sfida in programma al 'Dall'Ara' il 9 ottobre.

A Villa delle Rose - con apertura prevista per le 18.30 - il Bologna rivivrà il suo passato tra foto, cimeli, gadget, maglie ed esperienze virtuali allestite da Sdb. Il viaggio nella storia inizierà nella sala in cui sono raccolte le foto degli oltre 900 giocatori che hanno vestito la maglia rossoblù: tra questi Antonio Bernabeu, fratello del Santiago del Real Madrid, da cui l'ispirazione per la partita tra le leggende emiliane e quelle spagnole. In esposizione anche una maglia risalente alla stagione 1929-30, la più antica esistente per la prima volta visibile a Bologna. Prima assoluta, invece, per la Coppa dello scudetto del 1936-37.