Serie A: 4 squalificati per una giornata

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite disputate nell'ultimo week-end e valide per la 6/a giornata, ha squalificato per una giornata Roberto Soriano (Bologna). Al giocatore è stata inoltre inflitta un'ammenda di 5 mila euro per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere, al termine della partita, contestato una decisione arbitrale con atteggiamenti e parole irrispettosi. L'interista Alexis Sanchez, espulso per doppia ammonizione (comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria) è stato fermato per un turno e multato di 2 mila euro. Un turno anche a Mateo Musacchio (Milan) e Gleison Bremer (Torino). Squalificato per una giornata, infine, il dirigente del Cagliari, Marcello Carli; ammenda e diffida di 5 mila euro al dirigente del Parma, Daniele Faggiano.