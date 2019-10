Due arresti a Matera per prostituzione

(ANSA) - MATERA, 1 OTT - Due persone sono state poste agli arresti domiciliari dai Carabinieri, a Matera, a conclusione di un'inchiesta sullo sfruttamento della prostituzione. Le persone arrestate sono un uomo di 63 anni, di Matera, e una donna di nazionalità colombiana, di 51, che vive per lo più a Bologna.

I Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa, nei confronti dell'uomo, che non ha precedenti penali, e della donna, dal gip presso il Tribunale di Matera, Angela Rosa Nettis, su richiesta della Procura della Repubblica.

L'accusa è di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.