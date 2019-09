Verifiche a ponte sul Reno nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Da ieri è stato istituito il senso unico alternato sulla Sp 3 Trasversale di Pianura, all'altezza del ponte sul fiume Reno in località Bonconvento, in territorio del Comune di Sala Bolognese, per la necessità di svolgere verifiche statiche sul manufatto. Ne hanno dato notizia l'amministrazione comunale e la Polizia Locale.

I controlli, da parte di tecnici della Città Metropolitana di Bologna e Vigili del fuoco, sono stati richiesti e sollecitati dalla stessa amministrazione comunale di Sala, a seguito anche di segnalazioni della cittadinanza. Alcune foto, inviate al Comune e diffuse sui social, avevano evidenziato possibili criticità del ponte. Il traffico rimarrà a senso alternato fino al termine dei rilievi.