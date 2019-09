Un morto e 2 feriti su A1 nel Reggiano

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull'A1 Milano-Napoli nel tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine, in direzione di Milano.Lo scontro è accaduto all'altezza del chilometro 134 poco dopo la mezzanotte e ha coinvolto un'autovettura. Al momento sul luogo dell'incidente si circola regolarmente senza turbative al traffico, fa sapere con una nota Autostrade per l'Italia.